Калифорнийский университет запустил курс, посвященный Шараповой

Калифорнийский университет в Санта-Барбаре запустил курс «Представляя Марию Шарапову», который создала и будет вести профессор Анита Шталь. Он входит в каталог курсов, доступных на кафедре феминистских исследований университета. Изначально на него планировали набрать 25 человек, но из-за высокого спроса число мест увеличили до 30.

В рамках курса студенты будут изучать вопросы гендера, женственности, глобализации, труда, иммиграции, истории, расы и СМИ через призму освещения карьеры и жизни Шараповой. «Суть курса не в том, чтобы они стали экспертами по Шараповой, а в том, чтобы они думали о смыслах культуры, которую потребляют», – объяснила Шталь.

По ее словам, она заинтересовалась Шараповой после дисквалификации за допинг в 2016 году. «Когда ее дисквалифицировали, на эту тему высказались очень влиятельные организации. Ее действия спровоцировали ответ от ООН, Nike, Кремля, Porsche, и мне это показалось невероятным».

Шталь уже читала курс «Значение Серены Уильямс», в котором освещала проблемы гендера, расы и сексуальности в спорте. Кроме того, она пишет докторскую, посвященную этим же темам в женском теннисе вообще.