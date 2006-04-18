«Тоттенхэм» выбил Гвардиолу из ЛЧ, «Ливерпуль» и «Барса» встретятся в полуфинале, ЦСКА в шаге от победы в Кубке Гагарина и другие новости утра

1. Стали известны все полуфиналисты Лиги чемпионов. «Тоттенхэм» в невероятном матче выбил «Манчестер Сити» – уже к 21-й минуте команды забили пять мячей!

В концовке все могло перевернуться с ног на голову, но судьи благодаря VAR отменили гол Рахима Стерлинга из-за офсайда. Фернандиньо, например, был очень недоволен.

Соперником «шпор» в полуфинале будет «Аякс», а «Ливерпуль», который прошел «Порту», сыграет с «Барселоной».

Для лондонцев этот успех исторический – команда не играла в полуфинале главного еврокубка 57 лет. Пеп Гвардиола по-прежнему не может пробиться в 1/2 финала с «Сити», а в финале он в последний раз играл аж восемь лет назад.

Уже сегодня «Арсенал» и «Челси» сыграют свои ответные матчи в 1/4 Лиги Европы. Обе команды выиграли первые встречи и считаются фаворитами на выход в следующий раунд. «Челси» – главный претендент на трофей. Победа команды Сарри идет за 2.70, а на «Арсенал» можно поставить за 4.00.

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2. ЦСКА сделал очередной шаг к победе в Кубке Гагарина, обыграв «Авангард» – счет в серии уже 3-0.

Судьи опять не засчитали гол «Авангарда», КХЛ оперативно объяснила, почему.

3. Короткая программа Евгении Медведевой в следующем сезоне будет под Exogenesis группы Muse.

4. На очередном заседании по делу Кокорина и Мамаева выступили потерпевшие. Денис Пак рассказал, что ему угрожали убийством и называли китайцем, а Сергей Гайсин пожаловался, что его ни за что ударил Мамаев. Сам Павел раскаивался и философствовал, а Кокорин призвал к перемирию. Оба футболиста остаются в СИЗО – суд отклонил апелляцию защиты.

5. Аяз Гулиев в СИЗО очень не хочет. Хавбек «Спартака» подписал соглашение с побитым американцем, извинился и вернулся к тренировкам с основой.

6. Российские биатлонисты Максим Буртасов и Алексей Корнев дисквалифицированы на год за пропуск допинг-тестов.

7. В Кубке Стэнли «Торонто» проиграл «Бостону», «Даллас» победил «Нэшвилл», «Колорадо» был сильнее «Калгари».

8. В плей-офф НБА «Бостон» одержал вторую победу над «Индианой», «Хьюстон» обыграл «Юту».

9. Новости топового маркетинга. Права на показ чемпионата Румынии продали за 28 млн евро за сезон. «Матч ТВ» платит РПЛ 23,5 млн.

10. Салах, Леброн, Осака, Семеня, Вудс и Морган вошли в список 100 самых влиятельных людей мира по версии Time.

11. Российский бизнесмен Дмитрий Мазепин может стать владельцем команды «Формулы-1»«Уильямс».

12. На мужском теннисном турнире в Монте-Карло Даниил Медведев вышел в 1/8 финала. Победу также одержал Рафаэль Надаль, а Кеи Нисикори выбыл. Все результаты – здесь.

13. Интервью дня. Илья Варламов – о доме Тарасова, квартире Карпина и Универсиаде.

14. NYSAC не выдала лицензию Джарреллу Миллеру. Бой с Джошуа отменен.

Цитата дня

«Нужно изменить отношение к женщинам в нашей культуре». Очень правильные и смелые слова Мохамеда Салаха.