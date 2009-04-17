КХЛ объяснила незасчитанный гол «Авангарда» в матче с ЦСКА

Департамент судейства разъяснил эпизод с незасчитанным голом нападающего «Авангарда» Дениса Зернова в ворота (0:1, третий период) в третьем матче серии финала Кубка Гагарина.

«На 24-й минуте матча после взятия ворот, произведенного хозяевами, судья видеоповторов инициировал просмотр на предмет «шайба направлена в ворота любой частью тела атакующего хоккеиста».

После видеопросмотра определено – атакующий игрок забросил шайбу в ворота коньком. Взятие ворот не засчитывается», – говорится на официальном сайте лиги.

Судьи не засчитали гол «Авангарда» в ворота ЦСКА второй раз за финальную серию