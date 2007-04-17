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    Кокорин и Мамаев остаются в СИЗО. Суд отклонил апелляцию защиты

    Теги Зенит премьер-лига Россия Павел Мамаев Александр Кокорин Краснодар Спорт-Экспресс Кокорин и Мамаев Кирилл Кокорин Футбол

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев остаются в СИЗО.

    Сегодня Мосгорсуд отклонил апелляцию защиты футболистов, оставив без изменений постановление Пресненского суда о продлении срока содержания братьев Кокориных, Мамаева и Александра Протасовицкого под стражей до 25 сентября.

    В 13:00 по московскому времени в Пресненском районном суде продолжатся слушания свидетелей и, возможно, потерпевших.

    «Тетя, ну что ты сюда смотришь?». У нас новые диалоги из дела Кокорина и Мамаева

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