Кокорин и Мамаев остаются в СИЗО. Суд отклонил апелляцию защиты

Нападающий «Зенита» и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев остаются в СИЗО.

Сегодня Мосгорсуд отклонил апелляцию защиты футболистов, оставив без изменений постановление Пресненского суда о продлении срока содержания братьев Кокориных, и Александра Протасовицкого под стражей до 25 сентября.

В 13:00 по московскому времени в Пресненском районном суде продолжатся слушания свидетелей и, возможно, потерпевших.

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