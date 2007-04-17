Кокорин и Мамаев остаются в СИЗО. Суд отклонил апелляцию защиты

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев остаются в СИЗО.
Сегодня Мосгорсуд отклонил апелляцию защиты футболистов, оставив без изменений постановление Пресненского суда о продлении срока содержания братьев Кокориных, Мамаева и Александра Протасовицкого под стражей до 25 сентября.
В 13:00 по московскому времени в Пресненском районном суде продолжатся слушания свидетелей и, возможно, потерпевших.
«Тетя, ну что ты сюда смотришь?». У нас новые диалоги из дела Кокорина и Мамаева