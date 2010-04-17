Илья Варламов: «Универсиада – лицемерное, лживое, никому не нужное мероприятие. Зачем было тратить столько денег?»

Известный блогер Илья Варламов в интервью YouTube-каналу «Всему Головин» поделился мнением о зимней Универсиаде-2019 в Красноярске.

– В твоем окружении хоть кто-то за Универсиадой следил? По-моему, всем абсолютно ##### (без разницы), потому что абсолютно лицемерное, лживое, никому не нужное мероприятие, которое существует только для того, чтобы какое-то количество людей заработало на этом деньги.

– Но ты планировал ехать в Красноярск.

– Я планировал ехать в Красноярск, чтобы поугарать над их показухой, как они синтепоновый снег под елкой стелили. Но не получилось. Я еще съезжу – Красноярск, не расслабляться.

– Ты видел что-то хуже синтепонового снега?

– По-моему, сам факт существования Универсиады – это такой прикол. С нашими в десять раз больше медалями и всем остальным. Для меня это какое-то непонятное мероприятие.

Я не знаю, зачем оно нужно. Зачем нужно было тратить из бюджета столько денег. Я не знаю, как это в спортивной среде воспринимается, но у нас в архитектурной среде было бы стыдно так делать (ставить профессионалов против студентов – Sports.ru). Кто бы так играл, не пользовался уважением. А у нас, я смотрю, все радуются.

Возможно, зрители, кто нас смотрит, найдут какое-то объяснение. У меня его нет. Кроме того, что миллиарды рублей, выделенных на Универсиаду, дали возможность каким-то компаниям и подрядчикам заработать. Кто-то остался доволен, – рассказал Варламов.

Сборная России на Универсиаде-2019 в Красноярске завоевала 112 медалей из 228 возможных.

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