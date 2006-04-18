«Ливерпуль» разгромил «Порту» и второй год подряд вышел в полуфинал ЛЧ

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» разгромил «Порту» (4:1, первая игра – 2:0).

Команда Юргена Клоппа сыграет в полуфинале второй год подряд и встретится с «Барселоной».

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Первый матч – 0:2

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