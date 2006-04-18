«Ливерпуль» разгромил «Порту» и второй год подряд вышел в полуфинал ЛЧ

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» разгромил «Порту» (4:1, первая игра – 2:0).
Команда Юргена Клоппа сыграет в полуфинале второй год подряд и встретится с «Барселоной».
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Дата проведения
- 17 апреля, 22.00, «Драгау»
- Голы:
- 0:1 – 26 Мане, 0:2 – 65 Салах, 1:2 – 68 Эдер Милитао, 1:3 – 77 Фирмино, 1:4 – 84 ван Дейк.
-
Порту –
Касильяс, Эдер Милитао, Фелипе, Пепе, Теллес, Отавио (Соарес, 46), Данилу Перейра, Эррера, Корона (Фернандо, 78), Марега, Браими (Бруну Кошта, 81).
-
Ливерпуль –
Алиссон, Александер-Арнолд (Гомес, 66), Матип, ван Дейк, Робертсон (Хендерсон, 71), Милнер, Вейналдум, Фабиньо, Салах, Мане, Ориги (Фирмино, 46).
Первый матч – 0:2