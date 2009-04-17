Илья Варламов о квартире Карпина на Тверской: «Колхоз, #####!»

Известный блогер Илья Варламов в интервью YouTube-каналу «Всему Головин» оценил квартиру главного тренера «Ростова» Валерия Карпина в Москве, которую он в прошлом году продавал за 149,7 млн рублей.

«Колхоз, ##### (блин)! Это все очень плохо. ##### (блин). Ты не видишь сам?



Что касается планировки: видно, что человек вообще не умеет работать с пространством. Те, кто делал. Он, наверное, нанимал какого-то дизайнера. Какое-то гигантские расстояние, большая площадь, низкие потолки – и это пространство никак не решено. Для такого пространства потолки должны быть в два раза выше. Сейчас на тебя давит потолок.



Люстра совершенно не отсюда. Стилистически все невыдержанно: современная кухня, какой-то стол, стулья не отсюда, пол с плиткой под мрамор. Это ###### (ужасное) планирование. Еще эти обои мелкие… Ты не видишь, что здесь некомфортно?

Есть простой тест: заходишь в кафе, все кафе пустое, ты занимаешь какой-то столик, уютный уголок. Хотел бы ты, зайдя в ресторан, сесть за этот стол? Если бы я эту фотографию увидел, я бы не захотел», – сказал Варламов.

Карпин продает квартиру за 149,7 млн рублей. Там 7 спален и 4 ванных комнаты

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