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    Денис Пак: «Были выкрики: «Убью». Кокорин повернулся и агрессивно сказал, что я китаец»

    Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия Павел Мамаев Александр Кокорин Краснодар Спорт-Экспресс Кокорин и Мамаев Кирилл Кокорин Футбол

    Чиновник Минпромторга РФ Денис Пак дал показания в суде по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

    – В тот момент, когда А.Кокорин наносил удар, что делали остальные?

    – Во-первых, могу сказать, что А.Кокорину было весело, он веселился, он смеялся. Его эта ситуация позабавила: что несколько спортивных ребят напали на меня. И в целом вся компания находилась в приподнятом настроении.

    Потом подошел мой товарищ Гайсин (руководитель ФГУП «НАМИ» – прим. Sports.ru). Он пытался оттеснить людей. Я увидел, что господин Мамаев нанес удары, не менее одного, в лицо Гайсину.

    Когда компания уже покидала заведение, Кирилл Кокорин повернулся ко мне и повторил, что я – китаец. Это все сопровождалось нецензурными выражениями. Никакой градус агрессии со стороны этой компании снижен не был. Никакого примирения не происходило!

    В Пресненском ОВД я написал заявление о нападении. После этого обратился за медпомощью в клинику, где мне был поставлен диагноз закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, скол эмали передних зубов.

    – Слышали ли, что от Мамаева исходили фразы? До эпизода со стулом?

    – Я не помню, чтобы конкретно Павел Мамаев выкрикивал что-то в мой адрес. В целом выкрики были от компании. Я не персонифицировал. Я помню, что Мамаев подходил.

    – Агрессия исходила?

    – Агрессия исходила от всей компании, конкретно от каждого участника. Я воспринимал каждого участника компании как человека, способного нанести мне вред. От каждого.

    – В результате чего произошел скол зубов?

    – В результате тех ударов, которые были нанесены. У меня был поврежден зуб. На записи видно, как я часть зуба вынимаю.

    – Кто-то в вашем направлении предпринимал агрессивные действия?

    – Да, были выкрики: «Убью», «Тебе повезло, что остался жив». А.Кокорин повернулся и очень агрессивно сказал, что я китаец, и это сопровождалось бранью, – сказал Пак.

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