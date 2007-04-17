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    Motorsport: Мазепин ведет переговоры о покупке «Уильямса»

    Теги Уильямс Формула-1 Никита Мазепин Лоренс Стролл Авто

    Российский бизнесмен Дмитрий Мазепин, отец гонщика «Ф-2» Никиты Мазепина, может стать новым владельцем команды «Уильямс».

    Как сообщает итальянский журналист Роберто Кинкеро со ссылкой на свои источники, первые переговоры между Мазепиным-старшим и представителями руководства «Уильямса» прошли на Гран-при Китая.

    Мазепин, который является основным акционером компании «Уралкалий», ранее уже пытался приобрести «Форс-Индию», но проиграл в тендере консорциуму под руководством Лоренса Стролла.

    Первые слухи о возможной покупке «Уильямса» начали появляться в паддоке примерно месяц назад, но тогда они были в большей степени предположением и основывались на плачевном положении команды.

    С учетом ухудшающегося финансового положения «Уильямса» сделка, как считается, действительно может состояться.

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