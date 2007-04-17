Гулиев подписал соглашение с пострадавшим американцем, извинился перед командой и вернулся в основу «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев вернулся к тренировкам с командой.

Футболист принес извинения партнерам по клубу за свое поведение. Его вернули в общую группу. Ранее сообщалось, что «Спартак» оштрафовал 22-летнего хавбека на 5 миллионов рублей и отправил в дубль.

Кроме того, Гулиев подписал соглашение с американцем Майклом Коулом, на которого набросился в Москве после аварийной ситуации. Это было сделано в присутствии адвоката.

10 апреля Гулиев, управляя «Мерседесом», не пропустил пешеходов и задел 29-летнего гражданина США. После этого между сторонами произошла драка. У американца диагностировали перелом костей носа.

После этого спартаковец выплатил Коулу 155 тысяч рублей в качестве компенсации.

Наказание Гулиева: штраф 5 млн и запрет играть даже за дубль. Но «Спартак» ничего не подтверждает