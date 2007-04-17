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    Гулиев подписал соглашение с пострадавшим американцем, извинился перед командой и вернулся в основу «Спартака»

    Теги Спартак премьер-лига Россия происшествия Аяз Гулиев Чемпионат.com Футбол

    Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев вернулся к тренировкам с командой.

    Футболист принес извинения партнерам по клубу за свое поведение. Его вернули в общую группу. Ранее сообщалось, что «Спартак» оштрафовал 22-летнего хавбека на 5 миллионов рублей и отправил в дубль.

    Кроме того, Гулиев подписал соглашение с американцем Майклом Коулом, на которого набросился в Москве после аварийной ситуации. Это было сделано в присутствии адвоката.

    10 апреля Гулиев, управляя «Мерседесом», не пропустил пешеходов и задел 29-летнего гражданина США. После этого между сторонами произошла драка. У американца диагностировали перелом костей носа.

    После этого спартаковец выплатил Коулу 155 тысяч рублей в качестве компенсации.

    Наказание Гулиева: штраф 5 млн и запрет играть даже за дубль. Но «Спартак» ничего не подтверждает

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