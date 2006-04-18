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    Фернандиньо: «##### VAR!»

    Теги Фернандиньо Манчестер Сити Лига чемпионов судьи видео Тоттенхэм Джюнейт Чакир видеоповторы Футбол

    Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо эмоционально отреагировал на вылет из Лиги чемпионов от «Тоттенхэма» (4:4 по сумме двух матчей) за счет гостевого гола.

    «##### (нафиг) VAR!» – сказал Фернандиньо журналистам после игры.

    После просмотра видеоповторов главный арбитр матча Джюнейт Чакир не засчитал гол Рахима Стерлинга, забитый в добавленное ко второму тайму время. Этот гол вывел бы в полуфинал «Ман Сити».

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