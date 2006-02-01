«Истанбул» объявил о трансфере Кудряшова видео с песней «Калинка»

Защитник сборной России Федор Кудряшов стал игроком .

Турецкий клуб заключил с 31-летним футболистом контракт на полтора года.

«Истанбул» объявил о трансфере видеороликом в твиттере с песней Ивана Ларионова «Калинка».

Ранее стало известно, что зарплата Кудряшова составит один миллион евро в год.

Первую половину сезона игрок провел в , но 10 января расторг контракт из-за финансовых сложностей у казанцев.