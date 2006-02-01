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    «Истанбул» объявил о трансфере Кудряшова видео с песней «Калинка»

    Теги Рубин Федор Кудряшов премьер-лига Россия высшая лига Турция Сборная России по футболу трансферы видео Истанбул Футбол

    Защитник сборной России Федор Кудряшов стал игроком «Истанбула».

    Турецкий клуб заключил с 31-летним футболистом контракт на полтора года.

    «Истанбул» объявил о трансфере видеороликом в твиттере с песней Ивана Ларионова «Калинка».

    Ранее стало известно, что зарплата Кудряшова составит один миллион евро в год.

    Первую половину сезона игрок провел в «Рубине», но 10 января расторг контракт из-за финансовых сложностей у казанцев.

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