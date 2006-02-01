«Истанбул» объявил о трансфере Кудряшова видео с песней «Калинка»

Защитник сборной России Федор Кудряшов стал игроком «Истанбула».
Турецкий клуб заключил с 31-летним футболистом контракт на полтора года.
«Истанбул» объявил о трансфере видеороликом в твиттере с песней Ивана Ларионова «Калинка».
Ранее стало известно, что зарплата Кудряшова составит один миллион евро в год.
Первую половину сезона игрок провел в «Рубине», но 10 января расторг контракт из-за финансовых сложностей у казанцев.
Teşekkürler @cengizunder 😉 pic.twitter.com/bFOBpQKwn8— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) 31 января 2019 г.