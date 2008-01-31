Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Мастер-класс с участием Немова и Хоркиной обошелся Мордовии в 3 миллиона рублей

    Теги Елена Замолодчикова Николай Крюков Алексей Немов Светлана Хоркина Гимнастика

    18 января в Саранске прошел мастер-класс для детей с участием известных спортсменов.

    На мероприятии выступили олимпийские чемпионы по спортивной гимнастике Алексей Немов, Светлана Хоркина, Елена Замолодчикова, Елена Шевченко и Николай Крюков.

    Этот мастер-класс обошелся Мордовии в три миллиона рублей. Из них 148 тысяч было потрачено на авиабилеты, 172 тысячи на услуги по организации и проведению мероприятия, 2 миллиона 680 тысяч на гонорар спортсменам.

    После мастер-класса со спортсменами встретился глава Мордовии и вручил им медали «За вклад в проведение чемпионата мира по футболу».

    «Мы с большим удовольствием провели сегодня мастер-класс, который состоялся по вашей просьбе. Обязательно будем поддерживать родную республику и дальше», – приводит слова Немова ГТРК «Мордовия».

    Реклама 18+

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться