Мастер-класс с участием Немова и Хоркиной обошелся Мордовии в 3 миллиона рублей

18 января в Саранске прошел мастер-класс для детей с участием известных спортсменов.

На мероприятии выступили олимпийские чемпионы по спортивной гимнастике , Светлана Хоркина, Елена Замолодчикова, Елена Шевченко и Николай Крюков.

Этот мастер-класс обошелся Мордовии в три миллиона рублей. Из них 148 тысяч было потрачено на авиабилеты, 172 тысячи на услуги по организации и проведению мероприятия, 2 миллиона 680 тысяч на гонорар спортсменам.

После мастер-класса со спортсменами встретился глава Мордовии и вручил им медали «За вклад в проведение чемпионата мира по футболу».

«Мы с большим удовольствием провели сегодня мастер-класс, который состоялся по вашей просьбе. Обязательно будем поддерживать родную республику и дальше», – приводит слова Немова ГТРК «Мордовия».