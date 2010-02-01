Сегодня в рамках регулярного чемпионата пройдут шесть матчей. В Торонто сойдутся лидеры Восточной конференции «Рэпторс» и «Бакс».

попытается продлить победную серию во встрече с «Филадельфией».

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.