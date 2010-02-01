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    НБА. «Торонто» – «Милуоки», «Голден Стэйт» примет «Филадельфию» и другие матчи

    Теги результаты Даллас Детройт Голден Стэйт Индиана Клипперс Лейкерс Милуоки Бруклин Орландо Филадельфия Сан-Антонио Торонто НБА Баскетбол

    Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут шесть матчей. В Торонто сойдутся лидеры Восточной конференции «Рэпторс» и «Бакс».

    «Голден Стэйт» попытается продлить победную серию во встрече с «Филадельфией».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Орландо – Индиана
    Дата проведения
    1 февраля, 03.00, «Amway Center»
    Онлайн матча Превью

    Детройт – Даллас
    Дата проведения
    1 февраля, 03.00, «Little Caesars Arena»
    Онлайн матча Превью

    Торонто – Милуоки
    Дата проведения
    1 февраля, 04.00, «Scotiabank Arena»
    Онлайн матча Превью

    Сан-Антонио – Бруклин
    Дата проведения
    1 февраля, 04.30, «AT&T Center»
    Онлайн матча Превью

    Голден Стэйт – Филадельфия
    Дата проведения
    1 февраля, 06.30, «Oracle Arena»
    Онлайн матча Превью

    Клипперс – Лейкерс
    Дата проведения
    1 февраля, 06.30, «Staples Center»
    Онлайн матча Превью

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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