Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут шесть матчей. В Торонто сойдутся лидеры Восточной конференции «Рэпторс» и «Бакс».
«Голден Стэйт» попытается продлить победную серию во встрече с «Филадельфией».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 1 февраля, 03.00, «Amway Center»
- Дата проведения
- 1 февраля, 03.00, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 1 февраля, 04.00, «Scotiabank Arena»
- Дата проведения
- 1 февраля, 04.30, «AT&T Center»
- Дата проведения
- 1 февраля, 06.30, «Oracle Arena»
- Дата проведения
- 1 февраля, 06.30, «Staples Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.