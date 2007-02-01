НХЛ. Панарин в 4-й раз подряд забросил 20 шайб за сезон

Форвард «Коламбуса» набрал 2 (1+1) очка в матче с «Виннипегом» (3:4).

Гол стал для российского нападающего 20-м в сезоне. Этой отметки он достигал в каждом из 4 своих сезонов в .

Панарин стал 7-м российским игроком в истории НХЛ с таким достижением – после Сергея Федорова, Павла Буре, Алексея Жамнова, Ильи Ковальчука, Александра Овечкина и Евгения Малкина.

Всего он провел на льду 25 минут 52 секунды (личный рекорд для матчей регулярки, 4:18 – в большинстве, 0:56 – в меньшинстве, полезность «+1») и отметился 4 бросками в створ.

Со статистикой Панарина можно ознакомиться здесь.