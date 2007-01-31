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    Скабелка после матча со СКА: «Мы уже превращаем хоккей в футбол. Думаю, штраф Кормье отменят и дадут за симуляцию»

    Теги СКА судьи Кевин Дэллман видео Константин Оленин Сергей Гусев судья Андрей Скабелка КХЛ Барыс Патрис Кормье Хоккей

    Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал поражение от СКА (2:3) в матче чемпионата КХЛ.

    – Отличный матч. Был отрезок, с которым не совсем все справились. Здорово команда играла, отличное движение.

    И создали мы моментов, наверное, достаточно, чтобы зацепиться за одно очко. Но, как получилось, так получилось.

    Конечно, хочу поблагодарить болельщиков, обстановка была шикарная, поддерживали все игру, очень понравилось.

    – С таким напряженным графиком успевают ли ребята восстанавливаться морально и физически?

    – Я после прошлой игры попытался что-то сказать, и это уже три дня обсуждают.

    Нам же нельзя обсуждать судей, потому что штраф, и нельзя говорить ничего про остальные моменты. Как есть, так есть, я же не пытался оправдываться.

    Просто немного странно: ты играешь подряд через день игры с такими перелетами. Я только это хотел сказать. Как можем, восстанавливаемся.

    По движению и по самоотдаче вопросов нет. Перед плей-офф такие матчи очень полезны и нужны. Играли со СКА, мы играли и двигались хорошо, это дорого стоит.

    Но, к сожалению, за хорошие игры не дают очков. Я думаю, через такие игры мы станем только сильнее.

    – Болельщиков интересует вопрос: когда вернется Кевин Дэллман?

    – Мне сложно сказать, это семейные обстоятельства.

    Поэтому я ничего не скажу, это зависит от игрока. Надеемся, что он присоединится к нам после перерыва.

    – С Патрисом Кормье уже разговаривали? И будут ли какие-то санкции применены за это удаление?

    – Я надеюсь, что завтра нам расскажет КХЛ о всех этих санкциях.

    Я думаю, что этот штраф отменят и дадут за симуляцию. Мы уже немного превращаем хоккей в футбол, – сказал Скабелка.

    На этом матче работали арбитры Сергей Гусев и Константин Оленин.

    «Барыс» – СКА. Кормье удален до конца матча за удар Кузьменко клюшкой между ног

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