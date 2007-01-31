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    Евролига. «Химки» – «Жальгирис», «Олимпиакос» сыграет с «Барселоной» и другие матчи

    Теги Жальгирис результаты Химки Turkish Airlines Euroleague Фенербахче Маккаби FOX Олимпиакос Кирольбет Баскония Барселона Ласса Бавария Баскетбол

    Сегодня в рамках 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги подмосковные «Химки» примут каунасский «Жальгирис».

    Греческий «Олимпиакос» дома сыграет с испанской «Барселоной».

    Евролига

    Регулярный чемпионат

    21-й тур

    Химки Россия  –  Жальгирис Литва
    Дата проведения
    31 января, 20.00, «Арена Мытищи»
    Онлайн матча

    Олимпиакос Греция  –  Барселона Ласса Испания
    Дата проведения
    31 января, 22.00, «Арена Мира и Дружбы»
    Онлайн матча

    Бавария Германия  –  Фенербахче Турция
    Дата проведения
    31 января, 22.30, «Ауди Доум»
    Онлайн матча

    Кирольбет Баскония Испания  –  Маккаби FOX Израиль
    Дата проведения
    31 января, 22.45, «Фернандо Буэса Арена»
    Онлайн матча

    Положение команд: Фенербахче Турция – 18-2, Реал Испания – 16-4, ЦСКА Россия – 15-5, Анадолу Эфес Турция – 13-7, Олимпиакос Греция – 12-8, Барселона Испания – 11-9, Бавария Германия – 10-10, Милан Италия – 9-10, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 9-11, Баскония Испания – 8-11, Жальгирис Литва – 8-12, Панатинаикос Греция – 8-12, Химки Россия – 7-13, Гран-Канария Испания – 6-14, Будучность Черногория – 6-14, Дарушафака Турция – 3-17.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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