Евролига. «Химки» – «Жальгирис», «Олимпиакос» сыграет с «Барселоной» и другие матчи

Сегодня в рамках 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги подмосковные «Химки» примут каунасский «Жальгирис».
Греческий «Олимпиакос» дома сыграет с испанской «Барселоной».
Евролига
Регулярный чемпионат
21-й тур
- Дата проведения
- 31 января, 20.00, «Арена Мытищи»
- Дата проведения
- 31 января, 22.00, «Арена Мира и Дружбы»
- Дата проведения
- 31 января, 22.30, «Ауди Доум»
- Дата проведения
- 31 января, 22.45, «Фернандо Буэса Арена»
Положение команд: Фенербахче Турция – 18-2, Реал Испания – 16-4, ЦСКА Россия – 15-5, Анадолу Эфес Турция – 13-7, Олимпиакос Греция – 12-8, Барселона Испания – 11-9, Бавария Германия – 10-10, Милан Италия – 9-10, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 9-11, Баскония Испания – 8-11, Жальгирис Литва – 8-12, Панатинаикос Греция – 8-12, Химки Россия – 7-13, Гран-Канария Испания – 6-14, Будучность Черногория – 6-14, Дарушафака Турция – 3-17.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.