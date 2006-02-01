Агент Барриоса о лозунге «в цветах «Зенита» нет черного»: «Вильмар влюбит в себя Петербург своей игрой»

Пабло Сейхас, агент-посредник в трансфере полузащитника «Бока Хуниорс» Вильмара Барриоса в , поделился мнением о перспективах футболиста в российском клубе.

- Как появился вариант с переходом в «Зенит»?

– У нас была эксклюзивная авторизация на продажу Барриоса в Европу. Одним из клубов с которым мы вели переговоры, был как раз . Но когда стало ясно, что французы покупают Паредеса, возникла идея предложить нашего игрока в «Зенит». Мы связались со спортивным директором клуба Хавьером Рибалтой. Но так получилось, что и «Зенит» за Барриосом следил. Поэтому трансфер состоялся быстро.

- Готов ли Барриос играть по схеме 3-5-2 с тремя центральными полузащитниками? «Бока» использовала схему 4-4-2.

– Никаких проблем в этом нет. Наоборот, ему будет проще. Он привык играть с меньшим количеством центральных полузащитников и делать большой объем работы. Когда больше партнеров, ему играть гораздо проще.

- Эксперты отмечают, что игра в пас – не самое сильное качество Барриоса. Болельщикам стоит беспокоиться из-за точности его передач?

– Паредес гораздо больше плеймейкер, чем Барриос, в атакующих действиях. Но я не соглашусь, что у Вильмара проблемы с пасом. Думаю, за счет большого объема работы этот минус в атакующих действиях нивелируется.

- Многие видят в Барриосе замену ушедшему в «ПСЖ» Паредесу. Готов ли он к давлению в «Зените»?

– Нужно понимать, что игрок переходит из «Боки» – одного из самых сложных клубов мира в плане давления. Он провел великолепный сезон, играл в финале Кубка Либертадорес, выступил на чемпионате мира и везде выглядел очень серьезно. Уверен, никаких проблем с давлением он испытывать не будет.

- В финале Кубка Либертадорес Барриос был удален за две желтые карточки. Он играет агрессивно?

– Это единственное его удаление за все время в «Боке».

- Барриос вырос без матери и отца на улицах Картахены, играл в топ-клубе зажигательного Буэнос-Айреса. Следующий этап – роскошный Питер, и он тоже таит в себе много соблазнов. Это может стать проблемой?

– Он суперпрофессионал, у него есть любимая девушка. Парень максимально настроен на футбол, никогда за ним никаких нарушений в плане дисциплины, как это бывает с латиноамериканцами, замечено не было. Он полностью сконцентрирован на игре.

- Шутят, что в цветах «Зенита» нет черного. Его фанаты придерживаются консервативных взглядов на цвет кожи игроков своей команды. Знает ли Барриос об этом и что он об этом думает?

– Все что я могу на это сказать – своей игрой на поле он влюбит в себя Петербург, – сказал Сейхас.

Вильмар Барриос прошел медосмотр и завтра присоединится к «Зениту»