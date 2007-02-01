«Барселона» объявила о трансфере защитника «Тулузы» Тодибо

Защитник «Тулузы» Жан-Клер Тодибо перешел в «Барселону».
Соглашение 19-летнего футболиста с каталонским клубом рассчитано на 4,5 года.
Первоначально сообщалось, что игрок перейдет в «Барселону» по окончании сезона, когда истечет срок его контракта с французами, однако клубы договорились о трансфере зимой.
Тодибо не играет за «Тулузу» с 3 ноября 2018 года из-за отказа продлить соглашение с клубом. В текущем сезоне лиги 1 он провел 10 матчей и забил один гол.
Футболист получил 6-й номер в «Барселоне».
Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.
📍 Barça Store (Camp Nou)— FC Barcelona (@FCBarcelona) 31 января 2019 г.
🇫🇷 Jean-Clair Todibo
👋 Bienvenue! Benvingut! ¡Welcome! ¡Bienvenido!
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