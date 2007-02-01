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    «Барселона» объявила о трансфере защитника «Тулузы» Тодибо

    Теги Тулуза Барселона лига 1 Франция Ла Лига трансферы видео Жан-Клер Тодибо Футбол

    Защитник «Тулузы» Жан-Клер Тодибо перешел в «Барселону». 

    Соглашение 19-летнего футболиста с каталонским клубом рассчитано на 4,5 года. 

    Первоначально сообщалось, что игрок перейдет в «Барселону» по окончании сезона, когда истечет срок его контракта с французами, однако клубы договорились о трансфере зимой.

    Тодибо не играет за «Тулузу» с 3 ноября 2018 года из-за отказа продлить соглашение с клубом. В текущем сезоне лиги 1 он провел 10 матчей и забил один гол.

    Футболист получил 6-й номер в «Барселоне».

    Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.

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