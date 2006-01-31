«Арсенал» объявил об аренде Дениса Суареса у «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Денис Суарес проведет вторую половину сезона в .

Каталонцы продлили контракт с 25-летним хавбеком до лета 2021 года и отпустили в лондонский клуб на правах аренды.

«Арсенал» будет платить Суаресу зарплату в период его аренды.

В соглашении есть опция выкупа, которая, предположительно, составляет 20 миллионов евро.

Вчера на официальном сайте «Барселоны» появилась новость о переходе Дениса Суареса в «Арсенал» на правах аренды, которая впоследствии была удалена.

Сегодня трансфер подтвердили оба клуба.Игрок знаком с тренером «Арсенала» Унаи Эмери по работе в «Севилье».

Подробную статистику Дениса Суареса можно изучить здесь