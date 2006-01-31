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    «Арсенал» объявил об аренде Дениса Суареса у «Барселоны»

    Теги премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Арсенал трансферы фото Денис Суарес Футбол

    Полузащитник «Барселоны» Денис Суарес проведет вторую половину сезона в «Арсенале».

    Каталонцы продлили контракт с 25-летним хавбеком до лета 2021 года и отпустили в лондонский клуб на правах аренды.

    «Арсенал» будет платить Суаресу зарплату в период его аренды.

    В соглашении есть опция выкупа, которая, предположительно, составляет 20 миллионов евро.

    Вчера на официальном сайте «Барселоны» появилась новость о переходе Дениса Суареса в «Арсенал» на правах аренды, которая впоследствии была удалена.

    Сегодня трансфер подтвердили оба клуба.Игрок знаком с тренером «Арсенала» Унаи Эмери по работе в «Севилье».

    Подробную статистику Дениса Суареса можно изучить здесь

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