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    Кристапс Порзингис стал игроком «Далласа»

    Теги переходы Даллас Нью-Йорк НБА Кортни Ли Деандре Джордан Уэс Мэттьюз Тим Хардуэй-младший Кристапс Порзингис Деннис Смит Баскетбол

    «Никс» обменяли форварда Кристапса Порзингиса в «Даллас».

    Инсайдер New York Times Марк Стайн информирует,  договоренность между клубами уже достигнута.

    «Даллас» примет контракты защитников Кортни Ли и Тима Хардуэя, а также приобретет защитника Трея Берка.

    «Никс» получат защитника Денниса Смита, истекающие контракты Деандре Джордана и Уэсли Мэттьюза и пик первого раунда.

    Инсайдеры предполагают, что этот ход может свидетельствовать об уверенности «Никс» в том, что летом в клуб придет форвард Кевин Дюрэнт. У «Нью-Йорка» будет в платежной ведомости место для двух максимальных контрактов (ориентировочно 73 миллиона).

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