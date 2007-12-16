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    Сауль Альварес против Рокки Филдинга. Бой начинается

    Теги результаты суперсредний вес Сауль Альварес Кэти Тэйлор Садам Али Рокки Филдинг Бокс/MMA/UFC

    Сегодня на «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке пройдет бой между чемпионом WBC и WBA в среднем весе Саулем Альваресом и чемпионом WBA Regular во втором среднем весе Рокки Филдингом. На кону будет стоять титул британца. Начало поединка – около 7:30 по московскому времени.

    В андеркарде главного боя чемпион IBF во втором полулегком весе Тевин Фармер победил Франсиско Фонсеку (117-111, 117-111, 117-111), чемпион WBA и IBF в женском легком весе Кэти Тэйлор победила Еву Вальстрем (100:90, 100:90, 100:90), а Садам Али – Маурисио Эрреру (100-90, 99-91, 98-92).

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