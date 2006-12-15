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    Федерации биатлона Чехии, Канады, США и Швеции инициировали вопрос об отстранении сборной России от Кубка мира

    Теги Кубок мира сборная России сборная России жен допинг Дмитрий Губерниев Биатлон

    Федерации биатлона Чехии, Канады, США и Швеции инициировали вопрос о временном отстранении российских биатлонистов от выступления на Кубке мира. 

    Об этом в эфире «Матч ТВ» сообщил комментатор Дмитрий Губерниев. 

    Основанием для отстранения называется антидопинговое расследование, которое полиция Австрии ведет в отношении 5 российских спортсменов и 5 сотрудников команды. 

    В данный момент представители Международного союза биатлонистов (IBU) рассматривают данный вопрос. Решение пока не принято.

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