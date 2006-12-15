Лука Модрич: «Роналду и Месси были лучшими 10 лет, но «Золотой мяч» вручают за один сезон»

Полузащитник Лука Модрич высказался о вручении ему «Золотого мяча».

- Где твой «Золотой мяч»?

– На тумбочке в спальне. У меня еще будет время вспомнить о том, каким был 2018 год.

После Нового года я перенесу «Золотой мяч» на специальную полку для трофеев, где у него будет хорошая компания.

- Что чувствуешь?

– Ха, что тут скажешь. Счастье и гордость. 20 лет я усердно трудился и даже не мечтал о чем-то таком. Реальность превзошла все мои ожидания.

Это говорит о том, что люди во всем мире признали уровень моей игры, вклад в успехи команд, членами которых я являюсь. Они вознаградили меня.

Но личное признание не имеет значения, если оно не является результатом коллективного успеха, вот что важнее всего.

Если бы я мог, я бы прямо сейчас отдал вам все свои награды в обмен на победу в финале чемпионата мира. Немедленно.

- Месси и Роналду доминировали в мире 10 лет. А в этот раз даже не пришли на церемонию.

– Это выбор каждого, не могу сказать, почему так случилось. Выходит, что все эти призы имеют ценность, их ценят, только тогда, когда сами их получают.

Это несправедливо по отношению к коллегам, к тем, кто выбирает их лучшими за последние десять лет, но не по отношению к футболу и болельщикам. Но я повторяю, каждый ведет себя так, как он считает нужным.

- Может, им трудно принять конец своего господства? Хотя следует сказать, что Месси голосовал за вас.

– Роналду и Месси – два феномена, они были лучшими десять лет подряд.

Но ведь в случае с «Золотым мячом» речь идет об одном сезоне, и это, вероятно, означает, что результаты голосования совпали у тренеров, игроков, футбольных легенд, журналистов и болельщиков. Или все они ошибаются?

Если мы выбираем только на основе класса и уровня игроков, то остается только раздать все трофеи Месси и Роналду, пока они играют, и закрыть любые голосования, – сказал Модрич.