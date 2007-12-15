Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    IBU принял решение не отстранять российских биатлонистов от выступления на Кубке мира

    Теги сборная России сборная России жен допинг СБР IBU Биатлон

    Исполнительный комитет Международного союза биатлонистов (IBU) принял решение не отстранять российских биатлонистов от выступления на Кубке мира. 

    «Исполнительный совет IBU обсудил информацию, представленную австрийскими властями в связи с антидопинговым расследованием в отношении российской команды. 

    Исполнительный совет считает, что в настоящее время никаких действий не требуется. Частично это связано с тем, что австрийские власти не предоставили IBU никакой дополнительной информации о текущем расследовании, помимо того, что было опубликовано.

    IBU по-прежнему сосредоточен на работе с нынешним руководством Союза биатлонистов России (СБР) над выполнением критериев, которые обеспечат наличие у СБР надежной антидопинговой программы», – говорится в заявлении IBU. 

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться