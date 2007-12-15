IBU принял решение не отстранять российских биатлонистов от выступления на Кубке мира

Исполнительный комитет Международного союза биатлонистов ( ) принял решение не отстранять российских биатлонистов от выступления на Кубке мира.

«Исполнительный совет IBU обсудил информацию, представленную австрийскими властями в связи с антидопинговым расследованием в отношении российской команды.

Исполнительный совет считает, что в настоящее время никаких действий не требуется. Частично это связано с тем, что австрийские власти не предоставили IBU никакой дополнительной информации о текущем расследовании, помимо того, что было опубликовано.

IBU по-прежнему сосредоточен на работе с нынешним руководством Союза биатлонистов России ( ) над выполнением критериев, которые обеспечат наличие у СБР надежной антидопинговой программы», – говорится в заявлении IBU.