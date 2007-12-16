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    НБА. «Детройт» – «Бостон», «Оклахома-Сити» встретится с «Клипперс» и другие матчи

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    Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся семь матчей. «Детройт» примет «Бостон».

    «Оклахома-Сити» дома встретится с «Клипперс».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Орландо – Юта 96:89 (14:14, 19:21, 22:24, 41:30)
    Дата проведения
    16 декабря, 01.00, «Mexico City Arena»
    Онлайн матча Статистика

    Детройт – Бостон 41:37 (2 четверть)
    Дата проведения
    16 декабря, 03.00, «Little Caesars Arena»
    Онлайн матча Превью

    Шарлотт – Лейкерс 33:41 (2 четверть)
    Дата проведения
    16 декабря, 03.00, «Time Warner Cable Arena»
    Онлайн матча Превью

    Мемфис – Хьюстон
    Дата проведения
    16 декабря, 04.00, «FedExForum»
    Онлайн матча Превью

    Сан-Антонио – Чикаго
    Дата проведения
    16 декабря, 04.30, «AT&T Center»
    Онлайн матча Превью

    Финикс – Миннесота
    Дата проведения
    16 декабря, 05.00, «US Airways Center»
    Онлайн матча Превью

    Оклахома-Сити – Клипперс
    Дата проведения
    16 декабря, 05.00, «Chesapeake Energy Arena»
    Онлайн матча Превью

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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