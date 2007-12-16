Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся семь матчей. «Детройт» примет «Бостон».
«Оклахома-Сити» дома встретится с «Клипперс».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 16 декабря, 01.00, «Mexico City Arena»
- Дата проведения
- 16 декабря, 03.00, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 16 декабря, 03.00, «Time Warner Cable Arena»
- Дата проведения
- 16 декабря, 04.00, «FedExForum»
- Дата проведения
- 16 декабря, 04.30, «AT&T Center»
- Дата проведения
- 16 декабря, 05.00, «US Airways Center»
- Дата проведения
- 16 декабря, 05.00, «Chesapeake Energy Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.