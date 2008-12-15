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    Посольство РФ в Австрии: «Никаких доказательств вины российских биатлонистов не представлено»

    Теги сборная России сборная России жен допинг Антон Шипулин Александр Логинов ЧМ-2017 Ирина Старых Биатлон

    Посол России в Австрии Дмитрий Любинский по итогам встречи уполномоченного адвоката с представителями австрийской прокуратуры заявил, что никаких доказательств вины представителей сборной России по биатлону не представлено.

    «Подтверждаем, что 14 декабря в Вене состоялась встреча доверенного адвоката посольства, уполномоченного заниматься вопросом российских биатлонистов, с представителями австрийской прокуратуры. По совокупности фактов, известных на данный момент в связи с ситуацией вокруг расследования, открытого австрийскими правоохранительными органами в отношении атлетов и специалистов нашей сборной, посол России в Австрии Дмитрий Любинский отмечает, что никаких доказательств вины наших спортсменов не представлено», – заявили в посольстве.

    «Действует презумпция невиновности. Каких-либо ограничений свободы передвижения для команды нет», – добавили дипломаты.

    В Вене в пятницу состоялась встреча представителей антикоррупционной прокуратуры Австрии с адвокатом в связи с расследованием в отношении членов сборной России по биатлону (в том числе, Антона Шипулина, Евгения Гараничева, Александра Логинова и Ирины Старых), которые подозреваются в нарушении антидопинговых правил на ЧМ-2017 в Хохфильцене.

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