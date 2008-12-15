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    Чемпионат Испании. «Реал» против «Райо Вальекано», «Атлетико» в гостях обыграл «Вальядолид»

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    В 16-м туре примеры «Атлетико» оказался сильнее «Вальядолида» (3:2), «Реал» принимает «Райо Вальекано», а «Барселона» встретится с «Леванте».

    Чемпионат Испании

    16-й тур

    Хетафе – Реал Сосьедад 1:0 (1:0, 0:0)
    Дата проведения
    15 декабря, 15.00, «Альфонсо Перес»
    превью матча онлайн статистика
    Гол:
    1:0 – 3 Молина.
    ХетафеСория, Кабрера, Даконам, Антунеш, Фулькье, Арамбарри (Бруно Гонсалес, 88), Кристофоро, Сибасаки (Портильо, 69), Суарес, Молина, Анхель (Дуро, 80).
    Реал СосьедадМойя, Ле Норман, Тео, Горосабель (Льоренте, 46), Морено, Ильярраменди, Субельдия, Хуанми (Баутиста, 78), Ойарсабаль, Виллиан Жозе, Сандро Рамирес (Янузай, 69).
    Предупреждения:
    Молина (32), Виллиан Жозе (33), Фулькье (35), Ле Норман (38), Ильярраменди (63), Янузай (72), Кристофоро (86).

     

    Вальядолид – Атлетико 2:3 (0:2, 2:1)
    Дата проведения
    15 декабря, 18.15, «Хосе Соррилья»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 26 Калинич, 0:2 – 45, пенальти Гризманн, 1:2 – 57 Калеро, 2:2 – 63, автогол Сауль, 2:3 – 80 Гризманн.
    ВальядолидМасип, Кико Оливас, Мартинес, Антоньито, Калеро, Алькарас, Мичел (Фернандес, 86), Тони (Суарес, 75), Кеко, Плано (Верде, 84), Унал.
    АтлетикоОблак, Савич, Филипе Луис (Парти, 60), Арьяс, Годин, Родри Эрнандес, Коке, Сауль, Корреа (Желсон Мартинш, 75), Калинич (Витоло, 69), Гризманн.
    Предупреждения:
    Плано (23), Тони (27), Кико Оливас (45), Коке (78), Алькарас (90).

     

    Реал Мадрид – Райо Вальекано 1:0 (второй тайм)
    Дата проведения
    15 декабря, 20.30, «Сантьяго Бернабеу»
    превью матча онлайн статистика
    Гол:
    1:0 – 13 Бензема.
    Реал МадридКуртуа, Варан, Марсело, Карвахаль, Рамос, Модрич, Льоренте, Васкес, Кроос, Асенсио, Бензема.
    Райо ВальеканоДимитриевски, Адвинкула, Веласкес, Гальвес, Морено, Медран, Комесанья, Гарсия, Имбула, Эмбарба, Тито.
    Предупреждение:
    Гальвес (39).

     

    Эйбар – Валенсия
    Дата проведения
    15 декабря, 22.45, «Мунисипаль де Ипуруа»
    превью матча онлайн статистика

     

    Севилья – Жирона
    Дата проведения
    16 декабря, 14.00, «Рамон Санчес Писхуан»
    превью матча онлайн статистика

     

    Эспаньол – Бетис
    Дата проведения
    16 декабря, 18.15, «Корнелья Эль Прат»
    превью матча онлайн статистика

     

    Уэска – Вильярреал
    Дата проведения
    16 декабря, 20.30, «Эль Алькорас»
    превью матча онлайн статистика

     

    Леванте – Барселона
    Дата проведения
    16 декабря, 22.45, «Сьюдад де Валенсия»
    превью матча онлайн статистика

     

    Алавес – Атлетик
    Дата проведения
    17 декабря, 23.00, «Мендисорроса»
    превью матча онлайн статистика

     

    Сельта – Леганес 0:0 (0:0, 0:0)
    Дата проведения
    14 декабря, 23.00, «Балайдос»
    превью матча онлайн статистика
    СельтаБланко, Мальо, Араухо, Костас, Жунка, Браис Мендес, Хосабед (Бельтран, 62), Йокушлу, Буфаль (Систо, 71), Аспас, Макси Гомес.
    ЛеганесКуэльяр, Хуанфран, Бустинса, Омеруо, Сиовас, Сильва, Оскар Родригес (Охеда, 86), Микель Весга, Гумбау, Каррильо (Эрасо, 80), Эн-Несири (Сабин Мерино, 90).
    Предупреждения:
    Эн-Несири (17), Микель Весга (24), Жунка (28), Макси Гомес (35), Костас (85), Куэльяр (90).

     

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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