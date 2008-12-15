Чемпионат Испании. «Реал» против «Райо Вальекано», «Атлетико» в гостях обыграл «Вальядолид»

В 16-м туре примеры «Атлетико» оказался сильнее «Вальядолида» (3:2), «Реал» принимает «Райо Вальекано», а «Барселона» встретится с «Леванте».
Чемпионат Испании
16-й тур
- Дата проведения
- 15 декабря, 15.00, «Альфонсо Перес»
- Гол:
- 1:0 – 3 Молина.
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Хетафе –
Сория, Кабрера, Даконам, Антунеш, Фулькье, Арамбарри (Бруно Гонсалес, 88), Кристофоро, Сибасаки (Портильо, 69), Суарес, Молина, Анхель (Дуро, 80).
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Реал Сосьедад –
Мойя, Ле Норман, Тео, Горосабель (Льоренте, 46), Морено, Ильярраменди, Субельдия, Хуанми (Баутиста, 78), Ойарсабаль, Виллиан Жозе, Сандро Рамирес (Янузай, 69).
- Предупреждения:
- Молина (32), Виллиан Жозе (33), Фулькье (35), Ле Норман (38), Ильярраменди (63), Янузай (72), Кристофоро (86).
- Дата проведения
- 15 декабря, 18.15, «Хосе Соррилья»
- Голы:
- 0:1 – 26 Калинич, 0:2 – 45, пенальти Гризманн, 1:2 – 57 Калеро, 2:2 – 63, автогол Сауль, 2:3 – 80 Гризманн.
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Вальядолид –
Масип, Кико Оливас, Мартинес, Антоньито, Калеро, Алькарас, Мичел (Фернандес, 86), Тони (Суарес, 75), Кеко, Плано (Верде, 84), Унал.
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Атлетико –
Облак, Савич, Филипе Луис (Парти, 60), Арьяс, Годин, Родри Эрнандес, Коке, Сауль, Корреа (Желсон Мартинш, 75), Калинич (Витоло, 69), Гризманн.
- Предупреждения:
- Плано (23), Тони (27), Кико Оливас (45), Коке (78), Алькарас (90).
- Дата проведения
- 15 декабря, 20.30, «Сантьяго Бернабеу»
- Гол:
- 1:0 – 13 Бензема.
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Реал Мадрид –
Куртуа, Варан, Марсело, Карвахаль, Рамос, Модрич, Льоренте, Васкес, Кроос, Асенсио, Бензема.
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Райо Вальекано –
Димитриевски, Адвинкула, Веласкес, Гальвес, Морено, Медран, Комесанья, Гарсия, Имбула, Эмбарба, Тито.
- Предупреждение:
- Гальвес (39).
- Дата проведения
- 15 декабря, 22.45, «Мунисипаль де Ипуруа»
- Дата проведения
- 16 декабря, 14.00, «Рамон Санчес Писхуан»
- Дата проведения
- 16 декабря, 18.15, «Корнелья Эль Прат»
- Дата проведения
- 16 декабря, 20.30, «Эль Алькорас»
- Дата проведения
- 16 декабря, 22.45, «Сьюдад де Валенсия»
- Дата проведения
- 17 декабря, 23.00, «Мендисорроса»
- Дата проведения
- 14 декабря, 23.00, «Балайдос»
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Сельта –
Бланко, Мальо, Араухо, Костас, Жунка, Браис Мендес, Хосабед (Бельтран, 62), Йокушлу, Буфаль (Систо, 71), Аспас, Макси Гомес.
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Леганес –
Куэльяр, Хуанфран, Бустинса, Омеруо, Сиовас, Сильва, Оскар Родригес (Охеда, 86), Микель Весга, Гумбау, Каррильо (Эрасо, 80), Эн-Несири (Сабин Мерино, 90).
- Предупреждения:
- Эн-Несири (17), Микель Весга (24), Жунка (28), Макси Гомес (35), Костас (85), Куэльяр (90).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.