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    Михаил Пореченков: «Конор Макгрегор? Петух!»

    Теги Михаил Пореченков Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

    Актер Михаил Пореченков рассказал, что ему нравятся скромные и уважительные бойцы ММА.

    «Федор Емельяненко – один из моих любимых бойцов. Алексей [Олейник] тоже замечательный. У нас целая плеяда бойцов смешанных единоборств, которые мне нравятся.

    Мне нравятся скромные, спокойные и уважительно относящиеся к соперникам, но вместе с тем внутренне очень сильные люди. Таких талантов у нас много. А Конор Макгрегор? Петух», – сказал Пореченков.

    В октябре Конор Макгрегор уступил Хабибу Нурмагомедову болевым приемом в четвертом раунде.

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