Михаил Пореченков: «Конор Макгрегор? Петух!»

Актер Михаил Пореченков рассказал, что ему нравятся скромные и уважительные бойцы ММА.



«Федор Емельяненко – один из моих любимых бойцов. Алексей [Олейник] тоже замечательный. У нас целая плеяда бойцов смешанных единоборств, которые мне нравятся.



Мне нравятся скромные, спокойные и уважительно относящиеся к соперникам, но вместе с тем внутренне очень сильные люди. Таких талантов у нас много. А ? Петух», – сказал Пореченков.



В октябре Конор Макгрегор уступил Хабибу Нурмагомедову болевым приемом в четвертом раунде.