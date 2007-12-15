Актер Михаил Пореченков рассказал, что ему нравятся скромные и уважительные бойцы ММА.
«Федор Емельяненко – один из моих любимых бойцов. Алексей [Олейник] тоже замечательный. У нас целая плеяда бойцов смешанных единоборств, которые мне нравятся.
Мне нравятся скромные, спокойные и уважительно относящиеся к соперникам, но вместе с тем внутренне очень сильные люди. Таких талантов у нас много. А Конор Макгрегор? Петух», – сказал Пореченков.
В октябре Конор Макгрегор уступил Хабибу Нурмагомедову болевым приемом в четвертом раунде.
Михаил Пореченков: «Конор Макгрегор? Петух!»
Актер Михаил Пореченков рассказал, что ему нравятся скромные и уважительные бойцы ММА.