Cинхронистка Шишкина: «Какого черта Кокорина и Мамаева помещать под домашний арест? Люди сидели, завтракали, а они их стулом хреначат»

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина считает, что футболисты и Павел Мамаев должны понести наказание за совершенное преступление.

«Сейчас скажу одну вещь и предвижу кучу негативных комментариев. Я написала комментарий под постом одного вашего коллеги, который выложил мнение про Кокорина и Мамаев, что поделом им.

Догадываетесь, что я прочитала в ответ? Что всяких чиновников выпускают, а бедных ребят ни за что держат в СИЗО. Я возмутилась: как это ни за что? Они ведь первые напали, это есть на видео. Люди сидели, завтракали, а они берут стул и хреначат им человека. Это что?!

Мне говорят, что их нужно было поместить под домашний арест. Извините, а какого черта их нужно было помещать под домашний арест, если они реально напали на людей?

Знаю, что сейчас люди требуют для них оправдания, чтобы их реабилитировали. Но я считаю, что наказание какое-то должно быть. И мы не знаем всех фактов дела, не знаем показаний свидетелей и так далее.

Чтобы дать точный ответ на ваш вопрос, нужно быть судьей, обвинителем или следователем. А просто сидеть на кровати и просить их выпустить – это, мягко говоря, странно. Давайте доверимся судье – она нормальный человек и все видит, включая видео с камер наблюдения.

Еще один момент: Мамаев, насколько знаю, уже заплатил потерпевшему какие-то деньги. Какой вывод из этого следует? Что он сам считает себя виновным. Если бы я считала себя правой, то никогда бы не платила никому деньги. Я – невиновна. Так зачем должна кому-то платить и затыкать чей-то рот деньгами?» – сказала Шишкина.