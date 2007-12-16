НХЛ. Овечкин забросил 29-ю шайбу в сезоне, обновив личный рекорд по результативной серии – 14 матчей

Капитан «Вашингтона» забросил шайбу в матче против «Баффало» (4:3 Б).

Она стала для российского нападающего 29-й в сезоне (и 636-й в карьере).

Овечкин набрал очки в 14-м матче подряд и установил новый личный рекорд по продолжительности результативной серии, превзойдя достижение января-февраля 2007 года (13 матчей). На этом отрезке он набрал 23 (17+6) очка.

Клубный рекорд «Кэпиталс» принадлежит Майку Гартнеру (17 матчей).

Всего Овечкин провел на льду 25 минут 34 секунды (7:24 – в большинстве, полезность «+1»), нанес 8 бросков в створ ворот, применил 4 силовых приема. Также допустил 2 потери шайбы.

В серии послематчевых бросков реализовал свою попытку, ставшую в итоге победной. В результате стал первой звездой матча.

На его счету стало 43 (29+14) очка в 32 матчах сезона.