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    НХЛ. Овечкин забросил 29-ю шайбу в сезоне, обновив личный рекорд по результативной серии – 14 матчей

    Теги Баффало Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Хоккей

    Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче против «Баффало» (4:3 Б). 

    Она стала для российского нападающего 29-й в сезоне (и 636-й в карьере). 

    Овечкин набрал очки в 14-м матче подряд и установил новый личный рекорд по продолжительности результативной серии, превзойдя достижение января-февраля 2007 года (13 матчей). На этом отрезке он набрал 23 (17+6) очка. 

    Клубный рекорд «Кэпиталс» принадлежит Майку Гартнеру (17 матчей). 

    Всего Овечкин провел на льду 25 минут 34 секунды (7:24 – в большинстве, полезность «+1»), нанес 8 бросков в створ ворот, применил 4 силовых приема. Также допустил 2 потери шайбы. 

    В серии послематчевых бросков реализовал свою попытку, ставшую в итоге победной. В результате стал первой звездой матча. 

    На его счету стало 43 (29+14) очка в 32 матчах сезона. 

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