«Локо» вылетел из еврокубков, «ПСЖ», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» в плей-офф ЛЧ, новый рекорд Овечкина, у Глушаковых все плохо и другие новости утра

1. «Локомотив» в последнем матче групповой стадии Лиги чемпионов проиграл «Шальке» и не вышел в плей-офф Лиги Европы. Обидно, ведь победа давала путевку в евровесну: «Порту» в Турции сделал все возможное и хлопнул «Галатасарай».

2. В других матчах «ПСЖ» легко разобрался с «Црвеной Звездой», «Ливерпуль» одолел «Наполи», «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Барселоной» на «Камп Ноу», а «Интер» дома не смог победить ПСВ.

«ПСЖ», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» вышли в плей-офф Лиги чемпионов, «Интер» и «Наполи» сыграют в Лиге Европы. Таким образом, Англия будет представлена в плей-офф ЛЧ четырьмя клубами, Испания и Германия – тремя, от Италии в следующую стадию турнира вышли две команды.

3. В КХЛ «Салават Юлаев» в гостях выиграл у «Йокерита», нанеся 12 бросков в створ ворот, московское «Динамо» победило «Северсталь».

4. Жена полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова написала на мужа заявление в полицию из-за угрозы убийством. Адвокат рассказал подробнее.

5. В НХЛ Александр Овечкин сделал хет-трик в матче с «Детройтом» и установил очередной рекорд. Он превзошел Павла Буре по количеству матчей с 3 и более шайбами для российских игроков (21 хет-трик против 20). Все результаты дня – здесь.

6. Форвард «Зенита» Артем Дзюба досрочно ушел в отпуск и не сыграет со «Славией».

7. В НБА «Хьюстон» прервал серию поражений в игре с «Портлендом» и другие результаты.

8. Белорусы не будут считаться легионерами в России в хоккее, футболе и ряде других видов спорта. В Минспорта уже все решили.

9. Молодежка «Локомотива» вышла в 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА. Разнесли «Шальке» в последнем матче. Может, надо было их выпустить вместо главной команды?

10. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин выразил недовольство, что стадион на Крестовском острове получил название «Газпром Арена» без обсуждения с жителями. Он в России вообще живет?

11. NASA пригласила разыгрывающего «Голден Стэйт» Стефа Карри в лабораторию, чтобы показать доказательства высадки на Луну.

12. Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Петтер Нортуг сегодня объявит о завершении карьеры.

13. Омск может провести хоккейный молодежный чемпионат мира-2023 вместе с Новосибирском.

Цитаты дня.

«Наше поколение всю жизнь пашет, а нас называют зажравшимися футболистами». Владимир Габулов, когда-то вратарь, теперь – министр. Встречайте.

«Локомотив» ни разу не играл в трусливый футбол в Лиге чемпионов». Юрий Семин подвел итоги.

«Чтоб ты ##### сдохла, тварь ######. Я тебя, сука, тварь, сотру в порошок #####». В сеть попало аудио общения Дениса Глушакова с женой.