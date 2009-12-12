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    NRK: двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Нортуг завтра объявит о завершении карьеры

    Теги лыжные гонки сборная Норвегии Петтер Нортуг Лыжные виды

    Двукратный олимпийский чемпион Петтер Нортуг завтра в Тронхейме проведет пресс-конференцию. На повестке – его будущее как лыжника. 

    Нортуг пропустил стартовые этапы Кубка мира в Финляндии и Норвегии. Также титулованный норвежец не попал в состав команды на 4-й этап Кубка мира в швейцарском Давосе. 

    По плану Нортуг должен принять участие в двух гонках на Кубке Скандинавии, которые пройдут в пятницу и субботу. 

    Пресс-конференция начнется в 14.00 по московскому времени. 

    По информации NRK, Нортуг объявит о завершении спортивной карьеры. 

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