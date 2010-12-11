Адвокат Глушаковой: «Дарье угрожают и требуют отказаться от иска о разделе имущества»

Адвокат жены Дениса Глушакова Дарьи Сергей Жорин подтвердил, что его клиент подала заявление в полицию на мужа.

Дарья Глушакова написала заявление на 31-летнего футболиста «Спартака» из-за угрозы убийством.

По ее словам, у нее есть аудиозапись с угрозами. Полиция проводит проверку.

«Я не знаю, какие проблемы на данный момент возникли у Дениса Глушакова, но Дарья действительно подала заявление в правоохранительные органы по факту угроз в ее адрес.

Эти угрозы связаны с судебным процессом, который проходит в Никулинском районном суде. Лица, которые ей угрожают, требуют, чтобы она отказалась от своих исковых требований в рамках раздела имущества и взыскания алиментов.

Было подано заявление с соответствующими доказательствами этих угроз. Мы будем ждать завершения проверки и по ее результатам все озвучим.

По поводу дополнительной информации – не видим смысла ее сейчас давать, чтобы не оказывать воздействие на проверку. Что касается записи с угрозами, то она у нас действительно имеется», – сказал Жорин.

Согласно уголовному кодексу РФ, за угрозу убийством предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы сроком до двух лет.

Mash: жена Глушакова написала на мужа заявление в полицию из-за угрозы убийством

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