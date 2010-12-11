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    Адвокат Глушаковой: «Дарье угрожают и требуют отказаться от иска о разделе имущества»

    Теги Спартак премьер-лига Россия светская хроника происшествия Денис Глушаков Чемпионат.com Футбол

    Адвокат жены Дениса Глушакова Дарьи Сергей Жорин подтвердил, что его клиент подала заявление в полицию на мужа.

    Дарья Глушакова написала заявление на 31-летнего футболиста «Спартака» из-за угрозы убийством.

    По ее словам, у нее есть аудиозапись с угрозами. Полиция проводит проверку.

    «Я не знаю, какие проблемы на данный момент возникли у Дениса Глушакова, но Дарья действительно подала заявление в правоохранительные органы по факту угроз в ее адрес.

    Эти угрозы связаны с судебным процессом, который проходит в Никулинском районном суде. Лица, которые ей угрожают, требуют, чтобы она отказалась от своих исковых требований в рамках раздела имущества и взыскания алиментов.

    Было подано заявление с соответствующими доказательствами этих угроз. Мы будем ждать завершения проверки и по ее результатам все озвучим.

    По поводу дополнительной информации – не видим смысла ее сейчас давать, чтобы не оказывать воздействие на проверку. Что касается записи с угрозами, то она у нас действительно имеется», – сказал Жорин.

    Согласно уголовному кодексу РФ, за угрозу убийством предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы сроком до двух лет.

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