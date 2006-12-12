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    Юрий Семин: «Локомотив» ни разу не играл в трусливый футбол в Лиге чемпионов»

    Теги Локомотив Шальке Игорь Денисов Юрий Семин Лига чемпионов Футбол

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин ответил на вопросы после поражения от «Шальке» (0:1) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

    – Показалось, что «Локомотив» сыграл в трусливый футбол. 

    – В этой Лиге чемпионов мы ни разу не играли в трусливый футбол, не ставили «автобусы».

    Наверное, сегодня соперник оказал такое давление, что нам пришлось защищаться.

    – Первые 60 минут все в целом шло по плану, но потом произошел какой-то надлом. Какова в этом роль нереализованного момента Денисова? 

    – Думаю, момент Денисова сыграл определенную роль.

    Но в последние 15 минут соперник нас превосходил, – заявил Семин.

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