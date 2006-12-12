Юрий Семин: «Локомотив» ни разу не играл в трусливый футбол в Лиге чемпионов»

Главный тренер ива» Юрий Семин ответил на вопросы после поражения от (0:1) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

– Показалось, что «Локомотив» сыграл в трусливый футбол.

– В этой Лиге чемпионов мы ни разу не играли в трусливый футбол, не ставили «автобусы».

Наверное, сегодня соперник оказал такое давление, что нам пришлось защищаться.

– Первые 60 минут все в целом шло по плану, но потом произошел какой-то надлом. Какова в этом роль нереализованного момента Денисова?

– Думаю, момент Денисова сыграл определенную роль.

Но в последние 15 минут соперник нас превосходил, – заявил Семин.

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