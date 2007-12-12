НХЛ. Овечкин обошел Буре и установил новый рекорд по количеству хет-триков для российских игроков – 21

Сегодняшний хет-трик в матче с «Детройтом» (6:2) стал для форварда «Вашингтона» Александра Овечкина первым с ноября прошлого года и 21-м в карьере в .

Таким образом, он превзошел рекорд Павла Буре (20 хет-триков) по количеству хет-триков для российских игроков.

Овечкин также обошел Дэррила Ситтлера и теперь делит 12-е место в истории лиги с Гленном Андерсоном и Риком Мартеном. У идущего на 11-м месте Теему Селянне 22 хет-трика.

Первые три позиции занимают Уэйн Гретцки (50), Марио Лемье (40) и Майк Босси (39).