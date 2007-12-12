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    НХЛ. Овечкин обошел Буре и установил новый рекорд по количеству хет-триков для российских игроков – 21

    Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Павел Буре Гленн Андерсон Рик Мартен Хоккей

    Сегодняшний хет-трик в матче с «Детройтом» (6:2) стал для форварда «Вашингтона» Александра Овечкина первым с ноября прошлого года и 21-м в карьере в НХЛ

    Таким образом, он превзошел рекорд Павла Буре (20 хет-триков) по количеству хет-триков для российских игроков. 

    Овечкин также обошел Дэррила Ситтлера и теперь делит 12-е место в истории лиги с Гленном Андерсоном и Риком Мартеном. У идущего на 11-м месте Теему Селянне 22 хет-трика. 

    Первые три позиции занимают Уэйн Гретцки (50), Марио Лемье (40) и Майк Босси (39). 

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