«Вашингтон» – «Детройт». Овечкин сделал хет-трик и увеличил отрыв в гонке снайперов

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата с «Детройтом» (6:2).

Голы стали для российского нападающего 23-м, 24-м и 25-м в сезоне (630-й, 631-й и 632-й в карьере).

Овечкин увеличил отрыв от преследователей в гонке снайперов. Брэйден Пойнт («Тампа»), Давид Пастрняк («Бостон») и Патрик Лайне («Виннипег») делят 2-е место, забив по 21 голу.

Также игрок продлил результативную серию до 12 матчей и приблизился к личному рекорду – 13-матчевой серии с очками в январе-феврале 2007 года.

Всего он провел на льду 19 минут 38 секунд (2:05 – в большинстве, полезность «+3»), нанес 4 броска в створ и применил 1 силовой прием.

Со статистикой по сезону подробнее можно ознакомиться здесь.