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    «Вашингтон» – «Детройт». Овечкин сделал хет-трик и увеличил отрыв в гонке снайперов

    Теги Вашингтон Детройт Александр Овечкин НХЛ Хоккей

    Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом» (6:2). 

    Голы стали для российского нападающего 23-м, 24-м и 25-м в сезоне (630-й, 631-й и 632-й в карьере). 

    Овечкин увеличил отрыв от преследователей в гонке снайперов. Брэйден Пойнт («Тампа»), Давид Пастрняк («Бостон») и Патрик Лайне («Виннипег») делят 2-е место, забив по 21 голу. 

    Также игрок продлил результативную серию до 12 матчей и приблизился к личному рекорду – 13-матчевой серии с очками в январе-феврале 2007 года. 

    Всего он провел на льду 19 минут 38 секунд (2:05 – в большинстве, полезность «+3»), нанес 4 броска в створ и применил 1 силовой прием. 

    Со статистикой по сезону подробнее можно ознакомиться здесь

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