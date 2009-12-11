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    Албин о «Газпром Арене»: «Решение о названии стадиона должны принимать жители города»

    Теги Зенит премьер-лига Россия болельщики Газпром Арена (Крестовский) стадионы политика Игорь Албин Футбол

    Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин выразил недовольство, что стадион на Крестовском острове получил название «Газпром Арена» без обсуждения с жителями.

    «К рабочему названию «Санкт-Петербург Арена» мы уже привыкли, и мне кажется логичным сохранить это название или, как вариант, назвать стадион именем нашего клуба «Зенит».

    В любом случае решение о наименовании объекта должны принимать жители города. Я в свое время предлагал губернатору провести обсуждение и голосование этого вопроса в Санкт-Петербурге, посоветоваться с людьми.

    Сожалею, что такого всенародного общегородского обсуждения не произошло», – написал Албин на своей странице в фэйсбуке.

    Стадион «Зенита» получил название «Газпром Арена»

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