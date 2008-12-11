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    Владимир Габулов: «Наше поколение всю жизнь пашет, а нас называют зажравшимися футболистами»

    Теги Владимир Габулов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Матч ТВ Футбол

    Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов, работающий министром физической культуры и спорта Северной Осетии, рассказал об отношении к футболистам.

    «Возвращаясь в футбол два года назад, решил во что бы то ни стало вернуться и в сборную, принести пользу в любом качестве, чтобы наш футбол в обществе стали любить и уважать. Громкие слова, но я болезненно к этому относился и не понимал – как так?

    Наше поколение всю жизнь играет, пашет, добивается каких-то результатов на международной арене, а нас всех под одну гребенку: «Вы все – зажравшиеся футболисты». Не совсем литературное слово, но оно звучало очень часто, к сожалению.

    Для себя решил, что должен сделать все, чтобы наш футбол стал снова популярен. Конечно, одному это сделать невозможно, но я должен был внести свою лепту», – сказал Габулов.

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