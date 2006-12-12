«ПСЖ», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» вышли в плей-офф ЛЧ, «Интер» и «Наполи» сыграют в ЛЕ

Завершились матчи в группах А и В Лиги чемпионов.

В группе А «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Барселоной» (1:1), ПСВ поделил очки с «Интером» (1:1), В плей-офф ЛЧ с первого места вышла , в борьбе за второе место «Тоттенхэм» опередил «Интер» по дополнительным показателям, итальянский клуб продолжит выступление в плей-офф .

В группе В «ПСЖ» разгромил «Црвену Звезду» (4:1) и с первого места прошел в следующий этап турнира. В борьбе за вторую строчку одолел «Наполи» (1:0), что позволило команде Юргена Клоппа выйти в плей-офф. Неаполитанский клуб вышел в плей-офф Лиги Европы.