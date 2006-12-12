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    «ПСЖ», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» вышли в плей-офф ЛЧ, «Интер» и «Наполи» сыграют в ЛЕ

    Теги ПСЖ Интер Ливерпуль ПСВ Барселона Лига чемпионов Лига Европы Црвена Звезда Наполи Тоттенхэм Футбол

    Завершились матчи в группах А и В Лиги чемпионов. 

    В группе А «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Барселоной» (1:1), ПСВ поделил очки с «Интером» (1:1), В плей-офф ЛЧ с первого места вышла «Барселона», в борьбе за второе место «Тоттенхэм» опередил «Интер» по дополнительным показателям, итальянский клуб продолжит выступление в плей-офф Лиги Европы

    В группе В «ПСЖ» разгромил «Црвену Звезду» (4:1) и с первого места прошел в следующий этап турнира. В борьбе за вторую строчку «Ливерпуль» одолел «Наполи» (1:0), что позволило команде Юргена Клоппа выйти в плей-офф. Неаполитанский клуб вышел в плей-офф Лиги Европы. 

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