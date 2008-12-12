Англия – единственная страна с 4 клубами в плей-офф ЛЧ

В плей-офф Лиги чемпионов сыграют четыре английских клуба: «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и . Это наибольшее представительство из всех лиг Европы.

По три клуба в плей-офф будут представлять Испанию («Барселона», и «Атлетико») и Германию («Бавария», «Боруссия» Дортмунд и ).

От чемпионата Италии гарантировали себе место в плей-офф «Ювентус» и «Рома», «Интер» и «Наполи» выбыли из турнира и сыграют в Лиге Европы.

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