Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Белорусы не будут считаться легионерами в России в хоккее, футболе и ряде других видов спорта

    Теги премьер-лига Россия КХЛ Павел Колобков Министерство спорта России лимит на легионеров Р-Спорт Хоккей

    Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что в ближайшее время вступит в силу решение не считать в России легионерами белорусских спортсменов в ряде командных видов спорта.

    «На протяжении нескольких лет мы работали, обсуждали [тему белорусских легионеров] с юристами, было принято решение, что сначала белорусские хоккеисты смогут наравне с российскими хоккеистами выступать в командах, на которые не будут распространяться ограничения.

    Также принято решение в отношении других спортсменов, других командных видов спорта – футбол, гандбол, баскетбол и ряд других. Буквально в течение нескольких недель это решение вступит в силу. 

    Приказ уже подписан и вступил в силу… В хоккее этот вопрос уже закрыт», – заявил Колобков после встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко. 

    Министр отметил, что по другим видам спорта есть определенная процедура вступления в силу решения.

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться