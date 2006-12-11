Белорусы не будут считаться легионерами в России в хоккее, футболе и ряде других видов спорта

Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что в ближайшее время вступит в силу решение не считать в России легионерами белорусских спортсменов в ряде командных видов спорта.

«На протяжении нескольких лет мы работали, обсуждали [тему белорусских легионеров] с юристами, было принято решение, что сначала белорусские хоккеисты смогут наравне с российскими хоккеистами выступать в командах, на которые не будут распространяться ограничения.

Также принято решение в отношении других спортсменов, других командных видов спорта – футбол, гандбол, баскетбол и ряд других. Буквально в течение нескольких недель это решение вступит в силу.

Приказ уже подписан и вступил в силу… В хоккее этот вопрос уже закрыт», – заявил Колобков после встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Министр отметил, что по другим видам спорта есть определенная процедура вступления в силу решения.