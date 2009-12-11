Глушаков – жене: «Чтоб ты ##### сдохла, тварь ######. Я тебя, сука, тварь, сотру в порошок #####»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков угрожал жизни жены Дарьи.

Телеграм-канал Mash опубликовал аудиозапись, составленную из нескольких разговоров Глушакова с женой.

«И тебе буду оставлять на еду, а получать ты будешь алименты вот такие, так что, дорогая моя, пора карьеру нам делать по-другому, к сожалению. Надо выбирать, жизнь такая жесткая штука.

Я вижу, как ты меня ##########, теперь и я тебя тебя будут #####, пороть везде, #####.

Завтра понедельник, завтра все выходят – Госдумы, #####. Через очень серьезных людей я зайду туда [в суд], через ФСО.

Вот за эти слова, что ты сказала в суде, сука, мрази ######, будете с чеченцами разговаривать, ##### вам #####.

Если не будет ничего мирного, тебе ######, тебе жизни не будет, клянусь тебе.

Сука, ####### #####, мразь, ты просто ничтожество. Я тебе обещаю, тебе жизни не будет в Москве #####, и вообще тебе жизни не будет. Тебе будет #####.

Если ты куда-то свое жало запилишь, я тебе клянусь, тебе будет #####.

Чтоб ты сдохла #####, тварь ######, у меня первый трогательный день был – когда дядя умер, второй – это ты, мразь ######. Предательница конченая.

Я тебя, сука, тварь, сотру в порошок #####, ##### ######, шаболда ######. Крыса, чтоб ты сдохла. Я того рот ####, я тебя уничтожу #####», – говорил Глушаков жене.

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