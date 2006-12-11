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    NASA пригласила Стефа Карри в лабораторию, чтобы показать доказательства высадки на Луну

    Теги светская хроника Голден Стэйт НБА Стефен Карри Баскетбол

    В Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства США заявили, что приглашают разыгрывающего «Уорриорз» Стефена Карри в одну из своих лабораторий.

    NASA хочет показать сомневающемуся баскетболисту доказательства высадки на Луну.

    «Мы рады пригласить Карри на экскурсию в нашу лабораторию в Космическом центре имени Линдона Джонсона в Хьюстоне. Возможно, в следующий раз, когда «Уорриоз» будут играть с «Хьюстоном».

    В лаборатории находятся сотни фунтов камней с поверхности Луны. В ходе визита он сможет сам увидеть, что мы делали 50 лет назад. Он также сможет увидеть, что мы делаем сейчас, чтобы вернуться на Луну в ближайшие годы. На этот раз мы собираемся задержаться там», – сказал представитель NASA.

    Карри во время подкаста Винса Картера и Кента Бэйзмора заявил, что не верит в высадку американских астронавтов на Луну.

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