NASA пригласила Стефа Карри в лабораторию, чтобы показать доказательства высадки на Луну

В Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства США заявили, что приглашают разыгрывающего «Уорриорз» в одну из своих лабораторий.

NASA хочет показать сомневающемуся баскетболисту доказательства высадки на Луну.

«Мы рады пригласить Карри на экскурсию в нашу лабораторию в Космическом центре имени Линдона Джонсона в Хьюстоне. Возможно, в следующий раз, когда «Уорриоз» будут играть с «Хьюстоном».

В лаборатории находятся сотни фунтов камней с поверхности Луны. В ходе визита он сможет сам увидеть, что мы делали 50 лет назад. Он также сможет увидеть, что мы делаем сейчас, чтобы вернуться на Луну в ближайшие годы. На этот раз мы собираемся задержаться там», – сказал представитель NASA.

Карри во время подкаста Винса Картера и Кента Бэйзмора заявил, что не верит в высадку американских астронавтов на Луну.