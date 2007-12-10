НБА. «Детройт» принимает «Новый Орлеан», «Торонто» встречается с «Милуоки» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата пройдут четыре матча. «Детройт» Гриффина принимает на своей площадке «Новый Орлеан» Дэвиса.

В Торонто встречаются лидеры Восточной конференции «Рэпторс» и «Бакс».

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.