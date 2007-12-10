НБА. «Детройт» принимает «Новый Орлеан», «Торонто» встречается с «Милуоки» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут четыре матча. «Детройт» Гриффина принимает на своей площадке «Новый Орлеан» Дэвиса.
В Торонто встречаются лидеры Восточной конференции «Рэпторс» и «Бакс».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 9 декабря, 23.30, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 10 декабря, 02.00, «Air Canada Centre»
- Дата проведения
- 10 декабря, 03.00, «AT&T Center»
- Дата проведения
- 10 декабря, 03.30, «Madison Square Garden»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.