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    НБА. «Детройт» принимает «Новый Орлеан», «Торонто» встречается с «Милуоки» и другие матчи

    Теги результаты Шарлотт Детройт Милуоки Нью-Йорк Новый Орлеан Сан-Антонио Торонто НБА Юта Баскетбол

    Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут четыре матча. «Детройт» Гриффина принимает на своей площадке «Новый Орлеан» Дэвиса.

    В Торонто встречаются лидеры Восточной конференции «Рэпторс» и «Бакс».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Детройт – Новый Орлеан 108:116 (20:28, 30:28, 34:35, 24:25)
    Дата проведения
    9 декабря, 23.30, «Little Caesars Arena»
    Онлайн матча Статистика

    Торонто – Милуоки 34:35 (2 четверть)
    Дата проведения
    10 декабря, 02.00, «Air Canada Centre»
    Онлайн матча Превью

    Сан-Антонио – Юта
    Дата проведения
    10 декабря, 03.00, «AT&T Center»
    Онлайн матча Превью

    Нью-Йорк – Шарлотт
    Дата проведения
    10 декабря, 03.30, «Madison Square Garden»
    Онлайн матча Превью

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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