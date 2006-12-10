НХЛ. Петтерссон – 6-й новичок за последние 50 лет, кто дважды набрал 5+ очков за матч

Форвард «Ванкувера» Элиас Петтерссон набрал 5 (1+4) очков в матче с (6:1) и был признан второй звездой.

20-летний швед набрал 5 очков за матч во второй раз в сезоне – впервые в игре против «Колорадо» (7:6 ОТ) 2 ноября.

Таким образом, он стал 6-м новичком за последние 50 лет, дважды набиравшим по 5 или более очков за матч в дебютном сезоне.

До него это удавалось Брайану Троттье (сезон-1975/76), троим братьям Штястны (Петер и Антон – 1980/81, Мариан – 1981/82) и Мэтью Барзэлу (2017/18, всего провел 3 таких матча).

В активе Петтерссона стало 30 (15+15) очков в 26 матчах при полезности «+10». Он также установил рекорд для новичков «Кэнакс», быстрее всех добравшись до этой отметки.