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    НХЛ. Петтерссон – 6-й новичок за последние 50 лет, кто дважды набрал 5+ очков за матч

    Теги Сент-Луис Ванкувер видео НХЛ Петер Штястны Брайан Троттье Антон Штястны Мариан Штястны Мэтью Барзэл Элиас Петтерссон Хоккей

    Форвард «Ванкувера» Элиас Петтерссон набрал 5 (1+4) очков в матче с «Сент-Луисом» (6:1) и был признан второй звездой. 

    20-летний швед набрал 5 очков за матч во второй раз в сезоне – впервые в игре против «Колорадо» (7:6 ОТ) 2 ноября. 

    Таким образом, он стал 6-м новичком за последние 50 лет, дважды набиравшим по 5 или более очков за матч в дебютном сезоне. 

    До него это удавалось Брайану Троттье (сезон-1975/76), троим братьям Штястны (Петер и Антон – 1980/81, Мариан – 1981/82) и Мэтью Барзэлу (2017/18, всего провел 3 таких матча). 

    В активе Петтерссона стало 30 (15+15) очков в 26 матчах при полезности «+10». Он также установил рекорд для новичков «Кэнакс», быстрее всех добравшись до этой отметки. 

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