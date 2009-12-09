Артем Дзюба: «Календарь составлял сказочный товарищ. Он пил мохито, и его припекло немножко?»

Нападающий Артем Дзюба высказался о календаре в РПЛ.

– Пару дней назад Луиш Нету удивился, что пять матчей подряд играет дома. Вы – нет?

– Меня это тоже удивило: одним почему-то переносят матчи, а другим – нет.

А тут еще эту фразу услышал: «Когда мы составляли календарь, то было тепло». Ее, конечно, сказочный товарищ произнес.

И как, интересно, происходило у него это составление календаря: сидел, пил клубничный мохито, и его припекло немножко? Я не понимаю.

Все знают, что «Газпром Арена» — с закрытой крышей. И, например, матч первого круга с можно было проводить в Туле, а второй – в декабре – у нас, чтобы там на морозе не мучиться. Качество важно везде и во всем.

Это же очень влияет на популяризацию, смотрибельность нашего футбола. И когда люди так безответственно подходят к составлению календаря – это бардак. Это неправильно, с этим нужно что-то делать, – сказал Дзюба.