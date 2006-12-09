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    Кубок Либертадорес. Финал. Ответный матч. «Ривер Плейт» против «Бока Хуниорс»

    Теги Бока Хуниорс Ривер Плейт результаты Кубок Либертадорес Футбол

    «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт» впервые в истории играют друг с другом в финале Кубка Либертадорес.

    Первый матч завершился ничьей (2:2). Ответная игра пройдет в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу».

    Кубок Либертадорес

    Финал

    Ответный матч

    Ривер Плейт Аргентина – Бока Хуниорс Аргентина
    Дата проведения
    9 декабря, 22.30, «Сантьяго Бернабеу»
    превью матча онлайн статистика

    Первый матч – 2:2

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

    Статистика Кубка Либертадорес

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