Кубок Либертадорес. Финал. Ответный матч. «Ривер Плейт» против «Бока Хуниорс»

«Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт» впервые в истории играют друг с другом в финале Кубка Либертадорес.
Первый матч завершился ничьей (2:2). Ответная игра пройдет в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу».
Кубок Либертадорес
Финал
Ответный матч
- Дата проведения
- 9 декабря, 22.30, «Сантьяго Бернабеу»
Первый матч – 2:2
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Вы просили написать о жестоком дерби «Боки Хуниорс» и «Ривер Плейта». Мы сделали
Если ничего не знаешь о «Боке» и «Ривере», но будешь смотреть финал Кубка Либертадорес
Финал Кубка Либертадорес не покажут в России. Но есть несколько способов посмотреть матч легально