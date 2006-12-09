Кубок Либертадорес. Финал. Ответный матч. «Ривер Плейт» против «Бока Хуниорс»

и «Ривер Плейт» впервые в истории играют друг с другом в финале Кубка Либертадорес.

Первый матч завершился ничьей (2:2). Ответная игра пройдет в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу».

Кубок Либертадорес

Финал

Ответный матч

Первый матч – 2:2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Статистика Кубка Либертадорес

Вы просили написать о жестоком дерби «Боки Хуниорс» и «Ривер Плейта». Мы сделали

Если ничего не знаешь о «Боке» и «Ривере», но будешь смотреть финал Кубка Либертадорес

Финал Кубка Либертадорес не покажут в России. Но есть несколько способов посмотреть матч легально