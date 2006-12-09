«Зенит» проиграл два матча подряд впервые с ноября-2014. При Луческу и Манчини такого не было

уступил «Рубину» (1:2) в матче 17-го тура чемпионата России.

Петербуржцы впервые с ноября 2014 года проиграли в двух матчах подряд (ранее они уступили «Арсеналу» – 2:4). Тогда команда под руководством Андре Виллаш-Боаша уступила в Лиге чемпионов (1:2) и «Тереку» в чемпионате России (1:3).

Что касается именно премьер-лиги, где «Зенит» уступил в двух турах подряд, команда из Санкт-Петербурга не допускала такого с ноября 2013 года – тогда «Зенит» при Лучано Спаллетти проиграл (2:4) и «Ростову» (0:2).

Сейчас пост главного тренера «Зенита» занимает Сергей Семак.