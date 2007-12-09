Кубок мира. Гонка преследования. Йоханнес Бо стартует первым, Логинов – 3-м, Гараничев – 22-м, Фуркад – 24-м, Елисеев – 27-м

Сегодня на первом этапе Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке пройдет мужская гонка преследования. На старт выйдут россияне Александр Логинов, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев и Эдуард Латыпов.
- Дата проведения
- 9 декабря, 13.45
Сегодня на первом этапе Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке пройдет мужская гонка преследования. На старт выйдут россияне Александр Логинов, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев и Эдуард Латыпов.
|1
|Йоханнес Бо
|2
|Антонин Гигонна
|3
|Александр Логинов
|4
|Тарьей Бо
|5
|Бенедикт Долль
|6
|Синдре Петтерсен
|7
|Симон Дестье
|8
|Хенрик Л’Абе Лунн
|9
|Симон Эдер
|10
|Михал Крчмарж
|11
|Кентен Фильон-Майе
|12
|Беньямин Вегер
|13
|Артем Прима
|14
|Себастьян Самуэльссон
|15
|Юлиан Эберхард
|16
|Андрей Расторгуев
|17
|Кристиан Гоу
|18
|Тобиас Эберхард
|19
|Лукас Хофер
|20
|Ондржей Моравец
|21
|Эрленд Овренг Бьонтегорд
|22
|Евгений Гараничев
|23
|Томас Бормолини
|24
|Мартен Фуркад
|25
|Ларс Хельге Биркеланд
|26
|Шон Доэрти
|27
|Матвей Елисеев
|28
|Красимир Анев
|29
|Феликс Лейтнер
|30
|Арнд Пайффер
|31
|Лейф Нордгрин
|32
|Тьерри Шеналь
|33
|Владимир Илиев
|34
|Мартин Понсилуома
|35
|Доминик Виндиш
|36
|Эмильен Жакелен
|37
|Сергей Семенов
|38
|Мартин Отченаш
|39
|Яков Фак
|40
|Симон Шемп
|41
|Йеспер Нелин
|42
|Серафин Вистнер
|43
|Эдуард Латыпов
|44
|Эрик Лессер
|45
|Миха Довжан
|46
|Филипп Хорн
|47
|Михал Шлезингр
|48
|Йоханнес Кюн
|49
|Роман Еремин
|50
|Томаш Крупчик
|51
|Антон Смольский
|52
|Туомас Гренман
|53
|Тимофей Лапшин
|54
|Антон Синапов
|55
|Флоран Клод
|56
|Лукаш Журек
|57
|Доминик Ландертингер
|58
|Дмитрий Пидручный
|59
|Томаш Хасилла
|60
|Матей Казар