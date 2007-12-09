Кубок мира. Гонка преследования. Йоханнес Бо стартует первым, Логинов – 3-м, Гараничев – 22-м, Фуркад – 24-м, Елисеев – 27-м

Сегодня на первом этапе Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке пройдет мужская гонка преследования. На старт выйдут россияне Александр Логинов, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев и Эдуард Латыпов.

Дата проведения 9 декабря, 13.45

Стартовый лист